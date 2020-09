Norwegia pójdzie w ślady innych krajów i otworzy się na Polskę? Wskaźnik zakażeń na to pozwala

12 września do listy krajów, których obywatele po przyjeździe do Norwegii muszą odbyć 10-dniową kwarantannę, dopisano Węgry i Słowację. Dodatkowo podobne restrykcje nałożono na kilka regionów Szwecji (Jämtland i Örebro), Danii (Dania Południowa), a także Finlandii (Kainuu). Obecnie zatem prawie cała Europa jest dla Norwegii „czerwona”.

Tymczasem według statystyk, które kraj fiordów traktuje jako wytyczne do aktualizowania mapy restrykcji, sama Norwegia powinna trafić na czerwoną listę. Norweski wskaźnik zakażeń koronawirusem przed 9 września przekroczył bowiem 20, a obecnie – jak podaje Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) to już 24,8 przypadków covid-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.