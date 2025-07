Norwegia pod presją: więcej pracy, więcej zasiłków, więcej bezrobotnych

Ostatnie lata w Norwegii przyniosły zmiany na rynku pracy oraz w zakresie pomocy społecznej. Liczba osób otrzymujących wsparcie finansowe wzrosła, a jednocześnie notuje się wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Mimo wszystko, rośnie bezrobocie. Zjawisko najmocniej dotyka młodych ludzi.

W 2023 r. 152 500 osób w Norwegii otrzymało ekonomiczną pomoc społeczną (økonomisk sosialhjelp), co stanowi wzrost o 16 proc. względem 2022 r., kiedy zasiłek pobierało 131 000 osób. Łączna kwota wypłat wzrosła z 7,4 mld NOK w 2022 r. do 9,7 mld NOK w 2023 r. Największy udział w wypłatach miały gminy Oslo, Bergen i Trondheim. Obywatele Ukrainy stanowili największą grupę cudzoziemców otrzymujących pomoc – około 15–16 proc. wszystkich wypłat w 2023 r. przypadło na osoby z Ukrainy. Jednocześnie 74 proc. odbiorców pomocy to osoby urodzone w Norwegii.

Zasiłki pobierają także pracujący

Z danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wynika, że również coraz więcej osób pracujących korzysta z pomocy społecznej. W 2023 r. 14 398 osób zatrudnionych na pełen etat otrzymało zasiłek, w porównaniu do 13 228 rok wcześniej. Wśród pracujących na część etatu liczba wzrosła z 12 781 do 14 703. Największą kategorię stanowili jednak bezrobotni – 56 508 osób w 2023 r., w porównaniu do 50 980 w 2022 r.



Duża grupa odbiorców zasiłku znajdowała się również poza rynkiem pracy (49 622 osób w 2023 r.). Główne powody to kwestie zdrowotne i opiekuńcze.