Prąd tanieje, żywność (dalej) drożeje. Znamy najnowsze dane inflacyjne

Zakupy po raz kolejny okazały się droższe. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Ceny towarów i usług w Norwegii wzrosły w czerwcu 2025 roku o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Tym samym inflacja utrzymała się na takim samym poziomie jak w maju. Wskaźnik CPI nie wykazał większych zmian, mimo wahań cen w poszczególnych kategoriach.

Wskaźnik CPI wzrósł o 0,2 proc. od maja do czerwca 2025, co znacząco przełożyło się na 3-procentowy wzrost rok do roku – wartość ta była niezmienna w porównaniu do maja. Wskaźnik CPI-JAE, czyli CPI skorygowany o zmiany podatkowe i wyłączający energię, wzrósł o 3,1 proc. w ujęciu rocznym. To wzrost o 0,3 punktu procentowego względem maja. Sugeruje delikatne przyśpieszenie tempa cen w kategoriach wyłączających energię.

Wskaźnik CPI i CPI-JAE na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy.Il. SSB

Prąd złagodził wzrost cen Spadek cen energii w czerwcu wpłynął na stabilizację wskaźnika ogólnego. Odnotowano 6,2 proc. obniżkę cen elektryczności wraz z opłatami sieciowymi w stosunku do maja, co przełożyło się na niższą dwunastomiesięczną dynamikę CPI. Z kolei ceny biletów lotniczych wzrosły o 18,0 proc. w przeciągu miesiąca, a to wpłynęło na podbicie tempa wzrostu CPI-JAE w stosunku rocznym.



W czerwcu ceny przelotów międzynarodowych wzrosły, co potwierdziło typowy okres letniego wzrostu popytu na podróże, podnosząc wskaźnik CPI-JAE o dodatkowe 0,3 punktu procentowego rok do roku.