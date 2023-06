Norwegia piątym najdroższym krajem Europy. Mimo to konsumpcja jest wysoka

W 2022 roku Norwegia była piątym najdroższym krajem w Europie, jeśli spojrzeć na poziom cen konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Mimo to Norwegowie zajęli drugie miejsce pod względem kupowania towarów i usług.

Według wstępnych danych z Europejskiego badania siły nabywczej (ec.europa.eu/eurostat) w 2022 roku poziom cen w Norwegii był o 43 proc. wyższy niż średnia w 27 krajach UE (UE27). To niewielki spadek w stosunku do poziomu z poprzedniego roku, kiedy to kraj fiordów był trzecim z najwyższymi cenami.