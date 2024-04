Norwegia ofiarą zdradliwego uroku e-hulajnóg. 502 poważne wypadki w trzy lata

Pomimo zaostrzania przepisów dotyczących zasad używania e-hulajnóg liczba wypadków nie spada w sposób znaczący. Niektóre z nich są bardzo poważne – to na przykład niebezpieczne urazy twarzoczaszki. W ciągu trzech ostatnich lat znalazło się wielu nietrzeźwych amatorów jazdy na dwóch hulajnogowych kółkach. Ponadto tylko 56 uczestników 502 groźnych wypadków miało na sobie kask. Czy da się coś poradzić na to, że ludzie bywają nierozsądni?

Nie dla dzieci, nie dla nietrzeźwych

Wprowadzono wobec tego ograniczenia. Zasady obowiązujące od czerwca 2022 roku mówią: by skorzystać z e-hulajnogi, trzeba mieć co najmniej 12 lat. Osoby poniżej 15. roku życia muszą mieć na sobie kask. Za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających można stracić prawo jazdy. Nie można mieć podczas używania tego sprzętu więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi. Nawet próby skorzystania z hulajnogi w stanie nietrzeźwości są karalne, podobnie jak powierzenie sprzętu osobie nietrzeźwej. Konsekwencją traktowania e-hulajnóg w sposób zbliżony do innych pojazdów silnikowych jest też zakaz rozmawiania przez komórkę bez zestawu słuchawkowego.