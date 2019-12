Norwegia najlepszym na świecie krajem do życia. Piętnasty raz z rzędu

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme) – organizacja podległa ONZ. UNDP od czasu jej powstania w 1965 roku wspiera i finansuje działania na rzecz rozwoju krajów, a co za tym idzie poprawy warunków życia obywateli. UNDP co roku publikuje Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Report, HDR), w którym analizuje poziom rozwoju państw.

Norwegię już po raz piętnasty doceniono za: bardzo wysoki wskaźnik rozwoju społecznego (0,954), działania na rzecz uniezależnienia kobiet, zrównoważony rozwój środowiska, zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny, a także niwelowanie nierówności, np. placowych, między płciami. Mieszkańcy kraju fiordów, zgodnie z rankingiem, mają szeroki dostęp do opieki zdrowotnej czy edukacji. Wskazano też na wysoki procent wykwalifikowanych pracowników (84,3 proc.). Oprócz tego Norwegię wyróżniono za długość i standard życia mieszkańców. Zgodnie z rankingiem średnia długość życia statystycznego Norwega wynosi 82,3 lata. Poniżej: Norwegia po raz kolejny zdobyła najwyższe noty wg analityków UNDP.

UNDP punktuje, że chodzi zarówno o różnice w poziomie życia, wysokości zarobków, ale także, że na świecie rozwijają się nowe formy nierówności dotyczące wykształcenia i nowych technologii, co prowadzi do ogromnych dysproporcji społecznych. Raport wskazuje, że np. w niektórych krajach, oprócz głodu, biedy i chorób, na ogromne różnice między bogatymi i biednymi wpływa także brak powszechnego dostępu do elementarnej edukacji.



Raport wskazuje też na pogłębiające się nierówności między płciami, przede wszystkim jeśli chodzi o różnice w wynagrodzeniach. Zgodnie z rankingiem wyrównanie dysproporcji ekonomicznych pomiędzy kobietami a mężczyznami zajmie aż… 102 lata.