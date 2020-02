Norwegia najbardziej boi się prawicowych ekstremistów. „Będą chcieli zabić i zranić jak najwięcej osób”

Atak jest możliwy

PST w nowej ocenie określa, że możliwy jest atak terrorystyczny ze strony prawicowych ekstremistów lub islamskich fundamentalistów. Służby zwracają uwagę, że w ubiegłym roku zagrożenie ze strony prawicowych radykałów wzrosło, a w 2020 roku istnieje możliwość, że będą chcieli przeprowadzić atak w Norwegii. Nie oznacza to jednak że zmalało ryzyko ataku ze strony islamskich radykałów. W tym wypadku PST również zakłada możliwość zamachu dokonanego przez osoby przynależące do tego środowiska. Praktycznie wyklucza się jednak ryzyko zamachu ze strony lewicowych ekstremistów.



Jeśli chodzi o prawicowy ekstremizm, służby podkreślają, że coraz częściej obserwują w tym środowisku przypadki wykorzystania terroru jako narzędzia służącego realizacji celów. W 2019 doszło do dwóch zamachów ze strony prawicowych radykałów. W marcu w Nowej Zelandii zamachowiec zastrzelił w meczecie 51 osób, zaś prawie pół roku po tej tragedii młody Norweg, prawdopodobnie wzorując się na nowozelandzkim terroryście, otworzył ogień w norweskim meczecie. Służby analizują, że zwłaszcza zamach w Nowej Zelandii stanie się w 2020 inspiracją dla kolejnych zamachowców.



W sprawozdaniu podkreśla się, że dużym zagrożeniem jest atak terrorystyczny przeprowadzony przez jednostki, takie jak Anders Breivik (obecnie Fjotolf Hansen) czy Philip Manshaus. Działający w pojedynkę ekstremiści są zdecydowanie bardziej niebezpieczni niż zorganizowane grupy, uważają służby.