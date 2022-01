Norwegia daje zielone światło na dobrowolne szczepienie małych dzieci

Rząd wyraża zgodę na dobrowolne podanie szczepionki wszystkim dzieciom w wieku 5-11 lat. Do tej pory preparat w tej grupie wiekowej oferowany był tylko przewlekle chorym.

Choć Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) nie wystosował zaleceń co do szczepień wszystkich najmłodszych w wieku 5-11 lat, rząd zgadza się, by rodzice, którzy dobrowolnie planują zaszczepić swoje dzieci, mieli taką możliwość, informuje resort zdrowia w komunikacie z 14 stycznia. - Dzieci bardzo rzadko mają poważny przebieg covid-19, a wiedza na temat rzadkich skutków ubocznych lub skutków ubocznych, które mogą wystąpić po długim czasie, jest ograniczona. [..] Wyrażamy jednak zgodę, by rodzice mogli zaszczepić swoje dzieci, będzie to istotne zwłaszcza w przypadku kilku grup dzieci – mówi minister Ingvild Kjerkol.



Szefowa resortu ma na myśli dzieci zmagające się z przewlekłą chorobą, a także te, które znajdują się w grupie ryzyka zakażeniem, ponieważ przebywają w krajach o większej liczbie infekcji lub utrudnionym dostępie do usług zdrowotnych.