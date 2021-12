Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 dla każdego. „Liczba niezaszczepionych wciąż jest zbyt duża”

Rada Ministrów wprowadziła kolejne zmiany do programu szczepień. Ministerstwo Zdrowia opracowało nowe wytyczne, które pozwolą wszystkim pełnoletnim mieszkańcom Norwegii przyjąć trzecią dawkę szczepionki do lutego 2022 roku. Wcześniej taką możliwość posiadały osoby powyżej 45. roku życia oraz cierpiące na choroby przewlekłe.

– Chcemy, by wszystkie osoby powyżej 18. roku życia otrzymały dawkę przypominającą do końca lutego przyszłego roku. Przekażemy odpowiednią liczbę dawek gminom, by było to możliwe – skomentował zmiany premier Jonas Gahr Støre. Nowe wytyczne programu szczepień ogłoszono 19 grudnia.



Trzecią dawkę preparatu na COVID-19 można przyjąć najwcześniej 20 tygodni po zaaplikowaniu drugiej szczepionki. – Dawka przypominająca pozwoli dorosłym lepiej chronić się przed ciężką chorobą i śmiercią. Ważne jest, aby jak najwięcej osób zgodziło się zaszczepić – komentuje minister zdrowia Ingvild Kjerkol.