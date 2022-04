Norwegia chce uniknąć powtórki z Gjerdrum: 1000 stref szczególnie zagrożonych osuwiskiem

W lutym gmina Gjerdrum została oskarżona m.in. o niezastosowanie się do ostrzeżeń o osuwiskach. wikimedia.org/ fot. Tommy Gildseth/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en



W wielu miejscach w Norwegii istnieje niedopuszczalnie wysokie ryzyko nowych osuwisk. To wniosek z najnowszego raportu Komisji ds. Gjerdrum na temat zapobiegania nagłemu przemieszczaniu się mas ziemi w kraju fiordów. Komisja proponuje teraz nowe środki zapobiegające tragediom podobnym do tej, jaka miała miejsce w Gjerdrum w grudniu 2020 roku.

Nagłe osunięcie się ziemi zniszczyło wówczas 9 domów, zaś pod gruzami ratownicy znaleźli ciała 10 osób. Z terenu katastrofy ewakuowano ponad tysiąc osób. Rządowa komisja powołana w celu wyjaśnienia przyczyny tragedii oceniła, że do osunięcia się gliny (tzw. szybka glina, kvikkleire ) doprowadziła erozja w okolicy rzeki Tistilbekken i brak zabezpieczenia terenu. Budynki wzniesiono na niestabilnym obszarze. W lutym gmina Gjerdrum została oskarżona m.in. o niezastosowanie się do ostrzeżeń o osuwiskach.

Komisja zaznacza, że częściowo ryzyko jest możliwe do wyeliminowania. Koniecznie trzeba jednak wdrożyć środki zapobiegawcze, ponieważ w wielu miejscach zagrożenie kataklizmem jest nie do zaakceptowania. W celu zmniejszenia ryzyka i lepszego zrozumienia odpowiedzialności komisja zaleca wprowadzenie nowej ustawy o ochronie przed szkodami naturalnymi.

Zgodnie z nim wprowadzono by obowiązek powiadamiania gminy przez właścicieli gruntów, jeśli warunki na nieruchomości wskazują na niebezpieczeństwo wystąpienia szkód naturalnych. Komisja proponuje też, aby to państwo ponosiło odpowiedzialność za naprawienie obszarów o wysokim ryzyku wystąpienia szkód naturalnych.

Minister ropy naftowej i energii Terje Aasland oraz minister ds. samorządów lokalnych Bjørn Arild Gram otrzymał gotowy raport 28 marca podczas konferencji prasowej w Oslo. Przekazała im go przewodnicząca Komisji ds. Gjerdrum Inge Ryan.

‒ Szybkie osunięcie się gliny w Gjerdrum było wielką tragedią, która bardzo dotknęła nas wszystkich. Musimy wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to się nie powtórzyło. Dlatego bardzo doceniam ważną pracę, jaką wykonała komisja – mówi minister ds. ropy naftowej i energii Terje Aasland cytowany w rządowym komunikacie.