„Norgespris” już dostępne. To nowy sposób na rachunki za prąd w Norwegii
24 września 2025 09:51
Nowy sposób rozliczeń pozwoli na oszczędzanie. Nie będzie jednak opłacalny w każdym domu. Fot. materiały prasowe NVE
Mechanizm jest alternatywą wobec dotychczasowego modelu opartego na zmiennych cenach rynkowych, zapewniając jednolitą stawkę rozliczeniową w ujęciu rocznym. Informacja rządowa o gotowości systemu odnosi się do początku października i wskazuje na techniczną dostępność zamówień.
To musisz wiedzieć o Norgespris
Podczas gdy Norgespris zamraża jedynie cenę energii, nadal obowiązują pozostałe opłaty – takie jak nettleie, podatek od energii elektrycznej, opłata Enova oraz VAT. Przykładowo, średnia nettleie wynosi około 54 øre/kWh (dla zużycia rocznego około 20 000 kWh), podatek od energii – 9,79 øre/kWh w okresie styczeń–marzec, 16,93 øre/kWh w okresie kwiecień–wrzesień oraz 12,53 øre/kWh w okresie październik–grudzień, a dodatkowo opłata Enova wynosi 1 øre/kWh. Z kolei stawka VAT to 25 proc., co znacząco zwiększa całkowity koszt energii.
Norweskie organizacje konsumenckie zwracają uwagę, że nowy sposób rozliczeń nie oznacza oszczędności dla każdego.Fot. Pixabay
