  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

„Norgespris” już dostępne. To nowy sposób na rachunki za prąd w Norwegii

Emil Bogumił

24 września 2025 09:51

Kopiuj link
6
„Norgespris” już dostępne. To nowy sposób na rachunki za prąd w Norwegii

Nowy sposób rozliczeń pozwoli na oszczędzanie. Nie będzie jednak opłacalny w każdym domu. Fot. materiały prasowe NVE

Zamówienia na „Norgespris” są już dostępne. Rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 października 2025 roku i dotyczy gospodarstw domowych oraz domków letniskowych. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem Elhub.

„Norgespris” to dobrowolna, państwowa opcja rozliczeń energii elektrycznej, którą można aktywować po złożeniu zamówienia w Elhub przed startem rozwiązania. Przyjmowanie zamówień uruchomiono z wyprzedzeniem (24 września), aby umożliwić rozpoczęcie rozliczeń od pierwszego dnia obowiązywania taryfy (1 października).

Mechanizm jest alternatywą wobec dotychczasowego modelu opartego na zmiennych cenach rynkowych, zapewniając jednolitą stawkę rozliczeniową w ujęciu rocznym. Informacja rządowa o gotowości systemu odnosi się do początku października i wskazuje na techniczną dostępność zamówień.
40 øre za kWh brzmi dobrze? Zobacz, ile naprawdę zapłacisz za prąd

To musisz wiedzieć o Norgespris

Norgespris to stała cena 40 øre za kilowatogodzinę, która nie obejmuje podatku VAT, opłat sieciowych, innych danin ani narzutów dostawców. Szacuje się, że ostateczna cena dla przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie około 1,40 NOK za kWh, gdy uwzględni się wszystkie dodatkowe składowe.

Podczas gdy Norgespris zamraża jedynie cenę energii, nadal obowiązują pozostałe opłaty – takie jak nettleie, podatek od energii elektrycznej, opłata Enova oraz VAT. Przykładowo, średnia nettleie wynosi około 54 øre/kWh (dla zużycia rocznego około 20 000 kWh), podatek od energii – 9,79 øre/kWh w okresie styczeń–marzec, 16,93 øre/kWh w okresie kwiecień–wrzesień oraz 12,53 øre/kWh w okresie październik–grudzień, a dodatkowo opłata Enova wynosi 1 øre/kWh. Z kolei stawka VAT to 25 proc., co znacząco zwiększa całkowity koszt energii.
Norweskie organizacje konsumenckie zwracają uwagę, że nowy sposób rozliczeń nie oznacza oszczędności dla każdego.

Norweskie organizacje konsumenckie zwracają uwagę, że nowy sposób rozliczeń nie oznacza oszczędności dla każdego.Fot. Pixabay

Proces wdrożenia przewiduje obsługę cyfrową oraz ustandaryzowaną procedurę, która nie wpływa na ciągłość dostaw energii do punktów poboru. Odbiorcy mogą złożyć zamówienie z wyprzedzeniem, aby aktywacja nastąpiła 1 października 2025 roku. Rozwiązanie ma być rządową odpowiedzią na potrzebę przewidywalności kosztów w warunkach zmienności cen energii, oferując wybór innego sposobu rozliczeń.
0
0
0
0
0
Komentarze (6)
Dodaj komentarz
Ja
1 dzień temu
Czyli cena prądu to 0,40 nok A cena ostateczna dla klienta to 1,40nok
Ile qurrwa można zdzierać za przesył kablami za które kilka pokoleń już zapłaciło w rachunkach??
2
Odpowiedz
19 lat w no6
1 dzień temu
🤣🤣🤣 kolejna firma pośrednik która zarobi parę nic nie wartych moków
2
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (6)

Raport Norwegia

