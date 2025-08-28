40 øre za kWh brzmi dobrze? Zobacz, ile naprawdę zapłacisz za prąd

Analizować należy wszystko, także różnice między dostawcami. stock.adobe.com/licencja standardowa

Od 1 października w Norwegii zostanie wprowadzona tzw. Norgespris – stała cena za energię elektryczną ustalona na poziomie 40 øre/kWh (bez mva, nettleie, opłat i narzutów). Norweski Urząd ds. Konkurencji oraz Norweska Rada Konsumentów apelują, by w tym czasie konsumenci sprawdzili swoje aktualne umowy na sprzedaż prądu i ewentualnie je zmienili, ponieważ sama zamrożona cena energii nie eliminuje dodatkowych kosztów naliczanych przez dostawców.

Od 1 października Norwegia wprowadzi Norgespris – stałą cenę 40 øre za kilowatogodzinę, która nie obejmuje podatku VAT, opłat sieciowych, innych danin ani narzutów dostawców. Szacuje się, że ostateczna cena dla przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie około 1,40 NOK za kWh, gdy uwzględni się wszystkie dodatkowe składowe.



Thomas Iversen z Norweskiej Rady Konsumentów podkreśla, że nawet dzięki wprowadzeniu Norgespris, umowa z obecnym dostawcą może być niekorzystna – dlatego warto skorzystać z okazji i sprawdzić ją na Strømpris.no. Norweski Urząd ds. Konkurencji zachęca do aktywnego podejścia konsumenckiego także po wdrożeniu nowej ceny, ponieważ znaczenie ma nie tylko cena energii, ale także to, na ile przewyższają ją narzuty czy opłaty.

Te opłaty wchodzą w skład rachunku za prąd Podczas gdy Norgespris zamraża jedynie cenę energii, nadal obowiązują pozostałe opłaty – takie jak nettleie, podatek od energii elektrycznej, opłata Enova oraz VAT. Przykładowo, średnia nettleie wynosi około 54 øre/kWh (dla zużycia rocznego około 20 000 kWh), podatek od energii – 9,79 øre/kWh w okresie styczeń–marzec, 16,93 øre/kWh w okresie kwiecień–wrzesień oraz 12,53 øre/kWh w okresie październik–grudzień, a dodatkowo opłata Enova wynosi 1 øre/kWh. Z kolei stawka VAT to 25 proc., co znacząco zwiększa całkowity koszt energii.



Szacunki wskazują, że przy uwzględnieniu wszystkich składników ekonomicznych, finalna cena wyniesie około 1,40 NOK za kWh. Iversen zwraca przy tym uwagę, że nawet decyzję o wyborze Norgespris powinno się poprzeć analizą obecnej umowy na sprzedaż energii oraz kosztów z nią związanych, ponieważ nie każda umowa będzie korzystna.

Nettleie – (opłata sieciowa) – opłata pobierana przez operatora sieci za przesył energii elektrycznej do gospodarstwa domowego. Jest to stały element rachunku za prąd, niezależny od samej ceny energii.



MVA – (podatek VAT) – podatek od wartości dodanej, w Norwegii wynosi 25 proc. i doliczany jest do całkowitej kwoty rachunku za prąd.



Enova-avgift – (opłata Enova) – niewielka opłata doliczana do zużytej energii elektrycznej (1 øre/kWh), przeznaczona na finansowanie programów wspierających efektywność energetyczną i innowacje.



Elavgift – (podatek od energii elektrycznej) – państwowy podatek pobierany od zużytej energii elektrycznej, którego wysokość zmienia się w zależności od pory roku.



Norgespris – (norweska cena energii) – rządowo wprowadzona stała cena energii elektrycznej w wysokości 40 øre/kWh (bez dodatkowych opłat). Obowiązuje od 1 października 2025 roku.



Strømpris – (cena energii elektrycznej) – ogólny termin określający koszt zakupu energii od dostawcy, obejmujący zarówno stawkę za kWh, jak i inne opłaty.



Påslag – (narzut dostawcy) – dodatkowa kwota, jaką sprzedawca energii dolicza do bazowej ceny prądu, stanowiąca jego zysk.

Duże różnice między dostawcami Norweski Urząd ds. Konkurencji podkreśla, że wprowadzenie Norgespris to dobra okazja, by konsumenci aktywnie sprawdzali swoje warunki umowne. Nawet przy zamrożeniu ceny energii, w wielu przypadkach to narzuty i inne opłaty mogą decydować o wysokości rachunku za prąd. Szczególnie dotyczy to regionów, gdzie różnice cen między dostawcami potrafią dochodzić do 20 øre/kWh.



Niezależnie od decyzji o wyborze Norgespris, zachęca się do porównania ofert na Strømpris.no i ewentualnej zmiany dostawcy – co jest szybkie i może przynieść realne oszczędności.