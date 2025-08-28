40 øre za kWh brzmi dobrze? Zobacz, ile naprawdę zapłacisz za prąd
28 sierpnia 2025 11:10
Analizować należy wszystko, także różnice między dostawcami. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Thomas Iversen z Norweskiej Rady Konsumentów podkreśla, że nawet dzięki wprowadzeniu Norgespris, umowa z obecnym dostawcą może być niekorzystna – dlatego warto skorzystać z okazji i sprawdzić ją na Strømpris.no. Norweski Urząd ds. Konkurencji zachęca do aktywnego podejścia konsumenckiego także po wdrożeniu nowej ceny, ponieważ znaczenie ma nie tylko cena energii, ale także to, na ile przewyższają ją narzuty czy opłaty.
Te opłaty wchodzą w skład rachunku za prąd
Szacunki wskazują, że przy uwzględnieniu wszystkich składników ekonomicznych, finalna cena wyniesie około 1,40 NOK za kWh. Iversen zwraca przy tym uwagę, że nawet decyzję o wyborze Norgespris powinno się poprzeć analizą obecnej umowy na sprzedaż energii oraz kosztów z nią związanych, ponieważ nie każda umowa będzie korzystna.
Nettleie – (opłata sieciowa) – opłata pobierana przez operatora sieci za przesył energii elektrycznej do gospodarstwa domowego. Jest to stały element rachunku za prąd, niezależny od samej ceny energii.
MVA – (podatek VAT) – podatek od wartości dodanej, w Norwegii wynosi 25 proc. i doliczany jest do całkowitej kwoty rachunku za prąd.
Enova-avgift – (opłata Enova) – niewielka opłata doliczana do zużytej energii elektrycznej (1 øre/kWh), przeznaczona na finansowanie programów wspierających efektywność energetyczną i innowacje.
Elavgift – (podatek od energii elektrycznej) – państwowy podatek pobierany od zużytej energii elektrycznej, którego wysokość zmienia się w zależności od pory roku.
Norgespris – (norweska cena energii) – rządowo wprowadzona stała cena energii elektrycznej w wysokości 40 øre/kWh (bez dodatkowych opłat). Obowiązuje od 1 października 2025 roku.
Strømpris – (cena energii elektrycznej) – ogólny termin określający koszt zakupu energii od dostawcy, obejmujący zarówno stawkę za kWh, jak i inne opłaty.
Påslag – (narzut dostawcy) – dodatkowa kwota, jaką sprzedawca energii dolicza do bazowej ceny prądu, stanowiąca jego zysk.
Duże różnice między dostawcami
Niezależnie od decyzji o wyborze Norgespris, zachęca się do porównania ofert na Strømpris.no i ewentualnej zmiany dostawcy – co jest szybkie i może przynieść realne oszczędności.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz