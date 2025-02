Niepokojąco zła jakość powietrza w Oslo. Suchość i zimno sprzyjają groźnym pyłom

W ostatnich dniach poziom zanieczyszczenia powietrza w Oslo osiągnął alarmująco wysoki poziom. Ze względu jednak na niską wilgotność powietrza oficjalna mapa Norweskiego Urzędu ds. Środowiska (Miljødirektoratet), pokazująca zanieczyszczenie w dużych miastach, nie była w stanie uwzględnić prawidłowych danych dla obszaru stołecznego, które w rzeczywistości byłyby bardziej niepokojące.

Tobias Wolf, główny inżynier ds. jakości powietrza w gminie Oslo wyjaśnia na łamach Dagbladet, że ​​to, co sprawia, że ​​obecna sytuacja jest wyjątkowa, to fakt, że główne drogi są „suche jak pieprz”, a wraz z intensywnym ruchem na trasach aut uwalniane są duże ilości cząstek stałych.

Z mapy Norweskiej Agencji Środowiska wynikało, że ​​w stolicy panuje jedynie „umiarkowane zanieczyszczenie powietrza”. 19 lutego w godzinach 15-24 ma to być już wysoki poziom. Na początku tego tygodnia średnia dzienna wartość wskazywała kolor czerwony lub fioletowy, co oznaczało wysoki lub bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia na 15 z 16 lokalnych stacji pomiarowych.

To nie żart dla płuc

Gmina Oslo wdrożyła szereg środków mających na celu poprawę jakości powietrza. Obejmują one zamiatanie niektórych dróg co dwa tygodnie, wprowadzenie ekologicznego ograniczenia prędkości (np. na trasach Ring 3 obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h) i opłatę za opony z kolcami.