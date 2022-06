110, 112, 113: norweskie numery alarmowe

W razie nagłych zdarzeń warto znać numery alarmowe. W Polsce, gdy dzieje się coś poważnego - pożar, wypadek drogowy, napad, dzwonimy na 112. W Norwegii sytuacja wygląda trochę inaczej.

112 - policja

Numer alarmowy 112 to wspólny europejski numer alarmowy, który działa we wszystkich krajach UE/EOG, a w Norwegii jest to numer alarmowy dla policji.



Dzwoniąc na numer 112, połączymy się centralą operacyjną policji. Tego numeru należy używać w nagłych sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji. Jeśli będzie taka potrzeba, zostaniemy przekierowani do odpowiedniej jednostki straży pożarnej lub pogotowia.