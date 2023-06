Nawet jedna czwarta mieszkańców Norwegii nie dostała powiadomienia alarmowego. To wina starych telefonów?

14 czerwca w Norwegii przeprowadzono test nowego systemu powiadomień o zagrożeniu wysyłanych na urządzenia mobilne. Według Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Gotowości na Sytuacje Kryzysowe (DSB) okazało się jednak, że nawet do jednej czwartej mieszkańców wiadomości nie dotarły.

Oznacza to, że aż co czwarta osoba może mieć problem z otrzymaniem powiadomienia na swój telefon. Za pomocą alertów władze chcą ostrzegać przed „pilnymi i poważnymi zdarzeniami zagrażającymi życiu i zdrowiu”.

Wymagania są duże

Zdaniem Utheim wynika to ze zbyt starej wersji używanego w telefonie systemu, więc osoby, które nie otrzymały wiadomości, muszą zainstalować aktualizację. Władze prowadziły ścisły dialog z Apple i Google w związku z ustanowieniem systemu alertów. Ustalone wymagania do otrzymywania powiadomień alarmowych są dość wysokie: to iPhone z systemem iOS w wersji 16.2 lub nowszej lub smartfon z systemem Android w wersji co najmniej Android 11.