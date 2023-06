Pojutrze test alertów ostrzegawczych. W całej Norwegii telefony będą wydawać sygnały dźwiękowe

W środę 14 czerwca około godziny 12.00 zostanie przeprowadzony pełny test nowego systemu powiadomień o zagrożeniu wysyłanych na urządzenia mobilne. Dodatkowo tego samego dnia we wszystkich gminach, w których zainstalowano systemy ostrzegania, zawyją także syreny alarmowe. Obrona Cywilna przeprowadzi test sygnału oznaczającego: „Ważna wiadomość – wyszukaj informacje”.

Telefony komórkowe w całej Norwegii będą wydawać sygnały dźwiękowe i wibrować, gdy policja rozpocznie ​​test alertów ostrzegawczych, informuje komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego. - Szybka i bezpieczna komunikacja o niebezpieczeństwie lub kryzysie zapewnia większe bezpieczeństwo i była ważnym priorytetem dla Partii Centrum i Partii Pracy w rządzie - mówi minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl.



Test dotyczy wszystkich nowszych i zaktualizowanych telefonów komórkowych znajdujących się w Norwegii i podłączonych do sieci 4G/5G. Niektóre tablety i smartwatche mogą również wyświetlać alerty. Jeśli telefon nie został zaktualizowany, powiadomienie testowe może się nie pojawić. Telefony komórkowe odbierające test będą wibrować i odtwarzać głośny dźwięk podobny do syreny przez około 10 sekund. Na ekranie pojawi się tekst wyjaśniający, że jest to test alarmowy.



Test alertów będzie zauważalny szczególnie tam, gdzie gromadzi się wiele osób i wiele urządzeń jednocześnie odtwarza dźwięk. Urząd ds. Bezpieczeństwa Społecznego i Gotowości na Kryzysy (DSB) zachęca do wcześniejszej rozmowy z bliskimi o nowej możliwości ostrzegania, np. dziećmi czy osobami starszymi, aby jak najwięcej osób było przygotowanych i wiedziało, że to tylko test, a nie rzeczywiste zagrożenie.



- Do tej pory społeczeństwo polegało na systemie syren j Obrony Cywilnej, który dociera do około połowy populacji. Dzięki alertowi na telefonie komórkowym możemy szybko i wyraźnie powiadomić o zagrożeniu mieszkańców w całym kraju - czytamy w oświadczeniu resortu.