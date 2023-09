NAV zapomniał o chorych i najsłabszych? Czas rozpatrywania wniosków wydłużył się do nawet ośmiu miesięcy

W okresie wiosennym i letnim wydłużył się czas oczekiwania na decyzje wydawane przez NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), informują świadczeniobiorcy. W najgorszej sytuacji znalazły się osoby potrzebujące renty, orzeczenia o niepełnosprawności i tzw. zasiłku przejściowego (AAP). W wybranych sytuacjach instytucja przetwarza wnioski nawet osiem miesięcy.

Kwestią przewlekłego załatwiania spraw przez NAV zajęli się aktywiści inicjatywy AAP-aksjonen. W wiadomości do redakcji Dagsavisen wyliczają, że w sierpniu okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o AAP wzrósł do 15 tygodni. Decyzja dotycząca orzeczenia o niepełnosprawności wydawana jest po nawet sześciu miesiącach. – Dlaczego tak się dzieje? Czy NAV nie ma wystarczającej liczby pracowników? – zastanawia się Elisabeth Thoresen, liderka inicjatywy. Kolejnym problemem ma być rozpatrzenie wniosków o przyznanie renty. Powiadomienia o decyzji NAV docierają do świadczeniobiorców po ośmiu miesiącach.

W czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o rentę, przyszły świadczeniobiorca może pobierać zasiłek AAP. NAV wypłaca go przez osiem miesięcy. Jeśli instytucja nie wyda w tym okresie decyzji dot. renty, prawo do zasiłku przejściowego ustaje.

Kwestia wydłużenia rozpatrywania wniosków to nie jedyny przypadek, w którym NAV oskarżany jest o łamanie obowiązujących przepisów. W maju 2023 roku stołeczny sąd uznał, że instytucja miała błędnie interpretować regulacje dotyczące wypłat z Funduszu Gwarancji Płac (lønnsgarantiordningen). Urzędnicy przyznali się do błędu. Nie wiadomo jednak, jak dużo osób doznało z tego tytułu utraty części przysługującego wynagrodzenia.

Winni? Mniej nadgodzin i pracowników