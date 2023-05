NAV 14 lat błędnie interpretował prawo. Poszkodowani mogą odzyskać kilkadziesiąt tysięcy koron

Osoby zwalniane z pracy mogły otrzymać zbyt mało pieniędzy z Funduszu Gwarancji Płac (lønnsgarantiordningen), wynika z najnowszego orzeczenia Sądu Rejonowego w Oslo (Oslo tingrett). Wina leży po stronie Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV). Instytucja, co najmniej od 2009 roku, miała błędnie interpretować przepisy prawa.

Stołeczny sąd uznał, że NAV wypłacił jednemu ze zrzeszonych w Nito (Norweskie Stowarzyszenie Inżynierii i Technologii) wynagrodzenie bezprawnie pomniejszone o 52 tys. NOK. Instytucja błędnie zinterpretowała środki jako wynagrodzenie urlopowe (feriepenger). Rozróżnienie pomiędzy zwykłą płacą a wynagrodzeniem urlopowym ma znaczenie dla wyliczenia, jak daleko wstecz pokrywane jest roszczenie z Funduszu Gwarancji Płac. Prawnicy twierdzą, że NAV błędnie interpretował przepis co najmniej od 2009 roku. W poradniku przekazywanym pracownikom instytucji wykryto błąd, którego konsekwencją jest obniżenie wypłaty środków z Funduszu Gwarancji Płac. Problemy mogły pojawić się wcześniej. Urząd Pracy i Opieki Społecznej przejął zarządzanie lønnsgarantiordningen w 2007 roku. Wcześniej odpowiadało za niego Norweska Inspekcja Pracy.

Fundusz Gwarancji Płac (lønnsgarantiordningen) – środki finansowe wykorzystywane przez NAV, które wypłacane są pracownikom firm znajdujących się w upadłości. Zatrudnieni otrzymają zaległe wynagrodzenie, wynagrodzenie urlopowe oraz płace za nadgodziny po przekazaniu dokumentacji przygotowanej przez syndyka masy upadłościowej. Wynagrodzenie urlopowe (feriepenger) – świadczenie zarobione w zeszłym roku, które pokryje utratę wynagrodzenia mającą miejsce na poczet urlopu. Feriepenger są obliczane na podstawie wynagrodzenia wypłaconego w roku uzyskania zarobków, w roku poprzedzającym zakończenie urlopu. Na wyciągu z wynagrodzeń i potrąceń z zeszłego roku musi widnieć podstawa wynagrodzenia urlopowego.Wynosi ono co najmniej 10,2 proc. podstawy wymiaru urlopu. Zgodnie z ustawą urlopową pracownik powinien otrzymać świadczenie ostatniego zwykłego dnia wypłaty przed urlopem, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku podziału urlopu również feriepenger dzieli się odpowiednio. Wiele firm ma umowę, że dodatek urlopowy jest wypłacany w określonym miesiącu, na przykład w czerwcu.

NAV przyznaje się do winy

Urzędnicy zgodzili się z orzeczeniem sądu i przyznali, że przepisy mogły być błędnie interpretowane. Wskazują, że wpływ na to mogły mieć zmiany prawne z 2014 roku, które ograniczyły czasowo możliwość ubiegania się o zaległe wynagrodzenie urlopowe. Przedstawiciele instytucji nie wskazali jednak, dlaczego nieodpowiednio uznawali część normalnej płacy za feriepenger. Urzędnicy apelują, by każda osoba, której płaca została błędnie obliczona jako wynagrodzenie urlopowe, ponownie zgłosiła wniosek do instytucji.