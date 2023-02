Nakaz trzymania psów na smyczy w gminie Oslo: to w trosce o zwierzynę łowną

W związku z wieloma przypadkami saren ściganych i ranionych przez bezpańskie psy 18 lutego gmina Oslo wprowadziła nadzwyczajny nakaz trzymania swoich zwierząt na smyczy. Przepis obowiązuje do 15 marca, ale jeśli warunki na to pozwolą, gmina zniesie rozporządzenie wcześniej.

Gmina Oslo podkreśla, że na kilku jej obszarach panują obecnie bardzo trudne zimowe warunki, co prawdopodobnie oznacza, że zwierzęta są wyjątkowo wrażliwe i słabe fizycznie. Bezpańskie psy mogą również stanowić zagrożenie dla łosi. Oznacza to, że od teraz do połowy marca w niektórych częściach gminy Oslo psy muszą być trzymane na smyczy lub bezpiecznie ogrodzone, aby nie mogły gonić ani szkodzić zwierzynie łownej.

- Grini- i Sørkedalsveien od granicy z Bærum do skrzyżowania z Viggo Hansteens vei/Ring 3 w Smestad

- Ring 3 od Smestad do Sinsenkrysset

- RV4/Trondheimsveien z Sinsenkrysset do zjazdu Fossumveien na Romsås

- Fossumveien do skrzyżowania z Østre Aker vei przy kościele Stovner

- droga Østre Aker w kierunku wschodnim do skrzyżowania w kierunku E6

- E6 do Alnabru, gdzie linia kolejowa przecina E6- Linia kolejowa od E6 w Alnabru do E6 na stacji Bryn

- E6 przez Ryenkrysset na południe do granicy gminy w Åsland

- Grønliåsen w pobliżu Bjørndal/Prinsdal.