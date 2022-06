Najstarsze drzewo na świecie rośnie w pobliżu granicy Szwecji i Norwegii? Jest kilka „ale”

Nowe badania DNA pokazują, że pierwsze świerki mogły pojawić się w południowej Szwecji już 14700 lat temu tuż po tym, jak lód z ostatniej epoki lodowcowej właśnie zaczął znikać. Co ciekawe, Old Tjikko rośnie na jałowej skale ponad sto metrów wyżej niż to, co uważa się za linię drzew. Naukowcy tłumaczą, że świerk uniósł się wraz z ziemią po epoce lodowcowej. Naukowcy odkryli później około 20 drzew na obszarach górskich w północnej i środkowej Szwecji, z których wszystkie mają ponad 8000 lat.