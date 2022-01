Na życzenie wydruk wyniku testu na koronawirusa. Zmiany w przepisach

Jak informuje resort zdrowia, od 1 lutego każdy, kto w gminnej stacji testowania przejdzie badanie w kierunku wirusa Sars-Cov-2, będzie mógł otrzymać wynik w formie drukowanej. Obecnie jest on głównie wystawiany cyfrowo.

- Gminy są zobowiązane do dostarczenia wydruków wyników badań każdemu, kto sobie tego życzy - informuje Ministerstwo Zdrowia w styczniowym komunikacie

Usprawnić system

Zmiana przepisów ma usprawnić system wystawiania paszportów covidowych. Jak tłumaczy resort, paszport covidowy wystawiany jest elektronicznie za pośrednictwem platformy helsenorge.no, lub Helfo wysyła wydruk do tych, którzy nie są użytkownikami cyfrowymi. Ze względu na czas potrzebny do wysłania listu pocztą, Helfo może wysłać tylko wydruk paszportów na podstawie statusu zaszczepienia lub historii choroby - przebycia covid-19, a nie wyniku testu. Ten będzie w większości przypadków nieważny przed dotarciem listu do adresata, podkreśla Ministerstwo Zdrowia.



Dlatego, aby użytkownicy niecyfrowi mogli uzyskać paszport covidowy na podstawie wyników badań, władze ustanowiły przepisy, które nakładają na gminy obowiązek oferowania wydruków wyników testów.