„Na wnuczka” w Norwegii. Znana metoda oszustwa zadomowiła się nad fiordami
02 września 2025 13:44
Metoda jest już rozpowszechniona w innych państwach Europy. Fot. Pixabay
Seniorzy szczególnie narażeni
Następnie rzeczywiście pojawia się osoba z fałszywym dokumentem tożsamości, którą wpuszcza się do domu, co buduje pozory autentyczności. W efekcie oszust uzyskuje dostęp do telefonu ofiary, kodów, BankID, a często także do wartościowych przedmiotów, takich jak karty czy gotówka.
Metoda na agenta ubezpieczeniowego
Torgeir Pettersen z Frende Forsikring i Tina Jerstad z Mehrwerk zgodnie wskazują, że starsze kobiety, często obawiające się utraty oszczędności, są łatwym celem takich manipulacji.
Norweskie służby ostrzegają seniorów
W razie podejrzanego kontaktu telefonicznego zalecane jest odłożenie słuchawki, zamknięcie drzwi i natychmiastowy kontakt z policją. Banki natomiast radzą natychmiast zablokować karty i BankID.
