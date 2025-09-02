Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

„Na wnuczka” w Norwegii. Znana metoda oszustwa zadomowiła się nad fiordami

Emil Bogumił

02 września 2025 13:44

Kopiuj link
„Na wnuczka” w Norwegii. Znana metoda oszustwa zadomowiła się nad fiordami

Metoda jest już rozpowszechniona w innych państwach Europy. Fot. Pixabay

Metoda oszustwa, znana jako „bestemorsvindel”, zdobywa popularność w Norwegii. Technika zaczyna się od kontaktu telefonicznego lub SMS‑owego, a kończy się wizytą oszusta w miejscu zamieszkania ofiary, najczęściej starszej kobiety.

❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

