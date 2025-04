Norwegowie nie są gotowi na starość? Mimo wszystko chcą dożyć 94 lat

Według nowego raportu Boots Helseindeks 2025 przeciętny Norweg chciałby dożyć 94 lat. Jednocześnie, jedna trzecia osób poniżej 55. roku życia nie poczyniła żadnych przygotowań na swoją starość.

Dane opublikowane podczas seminarium w Oslo pokazują wyraźny kontrast między wysokimi oczekiwaniami co do długości życia a niewielką gotowością na wyzwania związane z wiekiem. Eksperci podkreślają pilną potrzebę zmiany podejścia do starzenia się i dbania o zdrowie już od wczesnych lat życia.



Badanie ujawnia, że aż jedna czwarta młodych Norwegów obawia się starości, a pesymizm ten nasila się wśród osób o niższych dochodach oraz słabszym poczuciu zadowolenia z życia. Z kolei ci, którzy mają lepszą sytuację ekonomiczną oraz odczuwają większą satysfakcję z życia, wykazują znacznie większy optymizm co do starzenia się.