Mieszkańcy kraju fiordów poszukują wiary, lecz liczba wiernych spada. Paradoksy Kościoła Norwegii

Choć liczba wiernych Kościoła Norwegii spada, wśród młodych zauważono zwiększone zainteresowanie wstępowaniem do niego.

Do protestanckiego Den Norske Kirke należy w tej chwili 3,44 miliona osób, czyli 62% norweskiego społeczeństwa (należy jednak pamiętać, że dla wielu ludzi to element tradycji, niewiążący się wcale z żywą wiarą), mówią dane za rok 2024. W stosunku do roku 2023 to spadek, wtedy wiernych było 3,47 miliona.

Po sens i nadzieję

Komentatorzy związani z DNT podkreślają, że krzywa spadku liczby wiernych się wypłaszcza (choćby przez to, że spada popularność występowania z Kościoła), a wstępowaniem do Kościoła zainteresowanych jest procentowo sporo młodych. Większość nowych wiernych to ludzie w wieku 25-34 lata. Jedna piąta to osoby jeszcze młodsze. Ponadto liczba niemal 4 tysięcy nowych wiernych to ponadprzeciętnie wysoki wynik.