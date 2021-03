Miało być bezalkoholowe, okazało się mieć procenty: największy browar w Norwegii przeprasza za źle oznakowane piwo

Producent przeprasza w komunikacie za błąd i jednocześnie zapewnia, że same butelki są poprawnie oznakowane. stock.adobe.com/ fot. monticellllo/ tylko do użytku redakcyjnego

Ringnes otrzymał zgłoszenia przypadków, w których kartonowe opakowania piwa oznaczone jako bezalkoholowe zawierały butelki ze zwykłym pilsnerem, informuje browar w komunikacie prasowym z 11 marca.

Producent przeprasza w komunikacie za błąd i jednocześnie zapewnia, że same butelki są poprawnie oznakowane: wariant bezalkoholowy został opatrzony napisem Carlsberg Alcohol Free, a ponadto ma biały kapsel, podczas gdy butelki piwa z alkoholem – zielony.

Jak twierdzi norweski browar, palety z możliwie źle oznakowanymi sześciopakami zostały wysłane do sklepów 3 marca. Ringnes zwraca się teraz do wszystkich konsumentów, którzy kupili Carlsberg Alcohol Free w zeszłym tygodniu, o sprawdzenie, czy podpisy są zgodne z produktem. Najprawdopodobniej jednak to kwestia tylko kilku palet wadliwych kartonów.