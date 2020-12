Ile alkoholu i tytoniu można zabrać do Norwegii: zasady i limity przewozu towarów przez granicę

Norwegia od lat nie wypada z pierwszej trójki krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wyroby alkoholowe i tytoniowe są najdroższe. Ponadto sam dostęp do alkoholu w kraju fiordów jest ograniczony – mocniejsze trunki można kupić tylko w sklepach monopolowych państwowej sieci, a znajdującego się w ofercie supermarketów piwa nie sprzedaje się wieczorem ani w niedziele.

Nic więc dziwnego, że wiele osób zaopatruje się we własne rezerwy napojów alkoholowych i papierosów przed przyjazdem do Norwegii. Mimo że obecnie podróż z Polski, jako państwa oznaczonego na czerwono na mapie infekcji covid-19, wiąże się z obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny, być może ktoś planuje odwiedziny u bliskich, którzy zostali na Boże Narodzenie w kraju fiordów, lub akurat tuż po okresie świątecznym ma zamiar rozpocząć pracę w Norwegii, i dlatego planuje zrobić zapas używek na prezent lub własny użytek.

Zakupy za granicą a podróż do Norwegii: poznaj ważne przepisy i limity przewozowe

Warto zatem zapoznać się z zasadami przewozu do Norwegii wyrobów tytoniowych i alkoholowych: ile można zabrać ich w bagażu, a kiedy trzeba je oclić? Przypominamy w artykule.

Można wymieniać tytoń na alkohol