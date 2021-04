Ma być o wiele lepszy od zwykłej maseczki. Norweski wynalazek dla alergików przyda się w czasie pandemii?

Producenci informują, że HEPAcap może pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Testy wykazały bowiem, że czapka zapewnia kilkaset razy lepsza ochronę niż zwykle maseczki chirurgiczne. PeakVent AS/ materiały prasowe / Foto: Ottar Jensen

Powstał z myślą o alergikach, jednak może okazać się niezastąpiony nie tylko jako ochrona przed pyłkami, ale i koronawirusem. Norweski wynalazek - czapka z przyłbicą ochronną filtrującą powietrze - właśnie trafia na rynek. Testy HEPAcap trwały ok. 10 tys. godzin, a za cały projekt odpowiada były badacz z SINTEF.

Innowacyjna czapka przez cały dzień filtruje powietrze, by było wolne od pyłków i zanieczyszczeń. Jak informują jej twórcy, firma PeakVent i Morten Gulliksen, były badacz niezależnej organizacji naukowej SINTEF, wynalazek powstał przede wszystkim po to, by ułatwić codzienne życie alergikom. W dobie pandemii może jednak chronić nie tylko przed pyłkami, ale i chorobami zakaźnymi.



Poniżej: nad HEPAcap pracował Morten Gulliksen, byłym starszy badacz w SINTEF