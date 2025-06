Lodowce piękne i… niebezpieczne: czy zmiany klimatu doprowadzą w Norwegii do tragedii?

Koniec maja, Szwajcaria. Lodowiec Birchgletscher kontra wioska Blatten. A właściwie już „była wioska Blatten”. Po tym, jak z wysokości 1000 metrów spadły na nią skały i lód z oderwanego lodowca, po wiosce zostało tylko rumowisko. Czy i w Norwegii prawdopodobny jest taki scenariusz?

Jakkolwiek najbardziej widowiskowa w swym dramacie jest lawina skalna, niebezpieczne bywa i to, co powoduje woda. Gdy lodowce topnieją, dochodzi niekiedy do spiętrzenia wody w górskich rzekach, a w konsekwencji – do przechodzenia fal powodziowych. Z tego typu zagrożeniem wiąże się też istnienie jezior lodowcowych.