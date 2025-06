Norwegia boi się ocieplenia klimatu. Największy lodowiec z rekordowym tempem topnienia

Austfonna, zlokalizowana w archipelagu Svalbardu, to trzeci co do wielkości lodowiec Europy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Austfonna, największy lodowiec Norwegii na Svalbardzie, doświadczył w 2024 roku bezprecedensowego topnienia. Sytuacja określana jest jako dramatyczna. W sprawie wypowiadają się nie tylko badacze, ale także norweskie władze.

Ocieplenie klimatu działa na wiele sposobów

W badaniu wykorzystano dane z instrumentów naukowych umieszczonych w morzu pod Austfonną, które przez cztery lata monitorowały temperaturę i prądy – to one ukazały dominującą rolę ciepłych wód atlantyckich w erozji lodu. – Nasze badanie pokazuje, że to podgrzewanie powierzchni morza i napływ ciepłego wód atlantyckich są najsilniejszymi czynnikami topnienia frontu lodowca i cielenia się Austfonny – podkreśla na łamach NRK Øyvind Foss z Instytutu Polarnego.



Według ekspertów to kolejny dowód na to, że ocieplenie klimatu działa na wiele sposobów. Nagrzane powietrze, a nawet cieplejsze wody mogą zimą podmywać lodowiec. Tłumaczą, że suma tych działań prowadzi do dramatycznych strat.