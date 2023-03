Listy podatkowe w Norwegii znów będzie można przeglądać anonimowo

Większość parlamentarna zgadza się na ponowne wprowadzenie anonimowych wyszukiwań wykazów podatkowych w Norwegii. Storting chce ponadto otwartości w kwestii własności zagranicznej w norweskich firmach.

Wraca anonimizacja

Do roku podatkowego 2013 każdy mógł anonimowo przeszukiwać listy podatkowe i sprawdzać dochody, majątek i podatki innych osób. Ta możliwość została jednak usunięta przez rząd Erny Solberg, co doprowadziło do gwałtownego spadku liczby wyszukiwań o innych podatnikach.