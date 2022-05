Linie lotnicze przekażą Norwegii dane o pasażerach. Nowe prawo weszło w życie

1 maja weszła w życie nowa ustawa dotycząca kontroli granicznych. Pozwoli ona władzom wykorzystywać dane o przelocie pasażera (PNR), gromadzone przez linie lotnicze. Jak informuje resort sprawiedliwości, posiadanie takich informacji jest koniecznością w walce z terroryzmem.

Narzędzie do walki z terroryzmem

Resort wyjaśnia, że Norwegia, podobnie jak to robią kraje UE, musi gromadzić dane, by chronić kraj przed aktami terroryzmu. PST, policja, służby celne i wywiad uzyskują więc dostęp do potencjalnie ważnych informacji o pasażerach, które są w posiadaniu linii lotniczych. - Ważne, aby norweskie władze również otrzymały narzędzia, których potrzebują do walki z terroryzmem i innymi poważnymi przestępstwami - komentuje szefowa resortu Emilie Enger Mehl.