Na Svalbardzie pojawią się celnicy. Będą kontrolować przepływ towarów

Do tej pory Svalbard był zwolniony z ustawy celnej. stock.adobe.com/licencja standardowa

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa w Europie od 1 maja na Svalbardzie będą pracować celnicy. Podróżni spotkają się z nimi po przybyciu do Longyearbyen w związku ze zaktualizowaniem ustawy celnej, którą zatwierdzono 1 kwietnia.

Norwegia nie chce, aby w obliczu wojny i sankcji nałożonych na Rosję archipelag svalbardzki był wykorzystywany do sprowadzania rosyjskich towarów do kraju fiordów. Dzięki zmianie przepisów import i eksport będzie lepiej kontrolowany. Do tej pory Svalbard był zwolniony z ustawy celnej.