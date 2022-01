Pełne otwarcie? Nie ma mowy. Rząd łagodzi jednak niektóre obostrzenia

Podczas pierwszej w Nowym Roku konferencji dot. sytuacji epidemicznej premier zapowiedział zmiany./zdjęcie ilustracyjne flickr.com/CC BY-NC 2.0/Foto: SMK

Minął miesiąc, odkąd w Norwegii zaostrzono środki kontroli, zakazując np. serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych. Po czterech tygodniach rząd łagodzi niektóre obostrzenia. Zaznacza, że restrykcje w całym kraju nadal są potrzebne, jednak społeczeństwo coraz lepiej toleruje wirusa, więc pora na pewne zmiany.

- Możemy dziś złagodzić obostrzenia, które wprowadziliśmy cztery tygodnie temu - tymi słowami premier Jonas Gahr Støre rozpoczął 13 stycznia wieczorem konferencję prasową.

Zimowa fala zakażeń Rząd, powołując się na prognozy Instytutu Zdrowia Publicznego, informuje, że liczba zakażeń omikronem wzrośnie w najbliższym czasie. - Jesteśmy teraz w nowej fazie pandemii. Wiemy, że omikron powoduje mniej poważny przebieg choroby, co zmniejsza prawdopodobieństwo hospitalizacji. W ciągu ostatnich czterech tygodni zaszczepiono ponad milion Norwegów, wzrosła dostępność szybkich testów. Szczepionki bardzo dobrze chronią przed poważnymi chorobami – przyznał premier.



Støre dodał jednak, że zimowej fali zakażeń nie da się zatrzymać, jednak rząd chce spowolnić epidemię. - Musimy unikać jednoczesnego zachorowania zbyt wielu osób, aby obciążenie służby zdrowia nie stało się zbyt duże - zapowiedział.



Obecna na konferencji minister zdrowia Ingvild Kjerkol poinformowała, że w związku z obawami o wydolność służby zdrowia rząd nie zniesie wszystkich obostrzeń. - Urząd ds. Zdrowia i FHI uważają, że konieczne jest utrzymanie większości środków, ale zalecają pewne złagodzenia. Najważniejsze jest to, że restrykcje przyczynią się do utrzymania kontroli – przyznała Kjerkol.

Wprowadzane obecnie zmiany mają zastosowanie na poziomie krajowym. Gminy nadal mają możliwość wprowadzenia lub kontynuowania bardziej rygorystycznych środków lokalnie.

Koniec z zakazem serwowania alkoholu Støre i jego gabinet przez miesiąc uparcie stali przy swoim, tłumacząc, że wprowadzony w grudniu zakaz serwowania alkoholu ma spowolnić rozprzestrzenianie się covid-19. Dziś jednak, ku uciesze branży gastronomicznej, rząd mówi “pas” - i znosi obostrzenie.



Puby, restauracje czy bary od 14 stycznia będą mogły sprzedawać swoim gościom alkohol - jest jednak warunek - tylko do godziny 23, a trunki muszą być serwowane do stołu. Gście zaś muszą zakończyć spożywanie do godz. 23.30.

13 grudnia rząd ogłosił zakaz serwowania alkoholu we wszystkich lokalach gastronomicznych.Źródło: zdjęcie poglądowe, fot. PxHere

Poziom zielony i żółty w szkołach Rząd, na podstawie rekomendacji Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), podjął decyzję, że w szkołach średnich, a także kształcenia dorosłych można wprowadzić zielony poziom strategii do walki z epidemią, zaś w podstawówkach i przedszkolach - żółty. To gminy będą decydować o poziomie środków, w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej.



Zmiany dotyczące przedszkoli, szkół i SFO obowiązują od soboty 15 stycznia.

Zmiany w kwarantannie infekcji Kwarantanna infekcji zostaje zmieniona samotestowanie, a dana osoba musi powiadomić swoje bliskie kontakty niebędące członkami tego samego gospodarstwa domowego w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu. W takim wypadku osoby te mają poddać się testom w trzecim i piątym dniu po kontakcie z zakażonym, a przez 10 dni obserwować u siebie ewentualne objawy choroby. Rząd wprowadza od jutra zmiany w strategii testowania, izolacji, monitorowania i kwarantanny (TISK).W takim wypadku osoby te mają poddać się testom w trzecim i piątym dniu po kontakcie z zakażonym, a przez 10 dni obserwować u siebie ewentualne objawy choroby.

Środki kontroli zostaną ponownie ocenione na początku lutego.



- Testy są skuteczne w wykrywaniu infekcji – znacznie mniej kosztowne dla społeczeństwa i mniej inwazyjne dla jednostek niż kwarantanna, zmniejsza absencję w pracy - przyznała Kjerkol. Dodała, że Norwegia ma być gotowa na wykonanie 100 mln dodatkowych testów na covid-19, będą one bezpłatne dla mieszkańców.



Tzw. bliskie kontakty, które są członkami gospodarstwa domowego, muszą podlegać kwarantannie przez 10 dni po ostatnim kontakcie z zakażonym. Rząd rozważy jednak, czy przepisy dotyczące kwarantanny infekcji można zastąpić codziennymi testami. Musi mieć jednak pewność, że gminy są przygotowane na zwiększoną ilość badań.



Obowiązek kwarantanny infekcji nie dotyczy osób, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a także tych, które otrzymały dawkę przypominającą co najmniej 1 tydzień przed bliskim kontaktem i które codziennie poddają się autotestowi/szybkiemu testowi antygenowemu wykonywanemu przez personel medyczny lub co drugi dzień testem PCR 7 dni po bliskim kontakcie.

Kwarantanna wjazdowa Zła wiadomość dla wszystkich, którzy liczyli na złagodzenie przepisów wjazdowych - te pozostały bez zmian. Nadal więc obowiązuje zaszczepionych i niezaszczepionych rejestracja pobytu przed przyjazdem, a także poddanie się testowi na covid-19 po przyjeździe. Niezaszczepionych obowiązuje także jeszcze wymóg poddania się testowi przed przyjazdem do Norwegii, a także kwarantanna wjazdowa.

Wydarzenia Od 14 stycznia:



- prywatne imprezy/spotkania w miejscach publicznych, w wynajętych lokalach

Wewnątrz: Maksymalnie 30 osób, maksymalnie 50 osób na nabożeństwie żałobnym.

Na zewnątrz: Maks. 50 osób.



-imprezy publiczne w pomieszczeniach:

Bez stałych przydzielonych miejsc: Maks. 30 osób.

Przy stałych przydzielonych miejscach: Maks. 200 osób.



Brak rekomendacji do przekładania lub odwoływania wydarzeń mających miejsce pod dachem, związanych ze zorganizowanymi zajęciami rekreacyjnymi, które gromadzą dzieci i młodzież do lat 20. W przypadku sportów zespołowych zalecane są tylko mecze indywidualne, a nie turnieje, puchary itp. W przypadku sportów indywidualnych zaleca się ograniczenie liczebności rozgrywek grupowych.

Paszporty covidowe na większą skalę? Rząd zlecił także FHI ocenę konkretnych propozycji przepisów dotyczących wykorzystania certyfikatów covidowyc - dotyczy to branży rozrywkowej i gastronomicznej. - Rząd jest pozytywnie nastawiony do większego rozróżnienia między zaszczepionymi a nieszczepionymi. Dlatego rozważymy to, gdy będzie możliwe dalsze złagodzenie środków - powiedziała minister zdrowia . Kjerkol dodała jednak, że nie zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne środki kontroli zakażeń w stosunku do osób nieszczepionych niż te wprowadzone obecnie.

Nowy rekord zakażeń W ciągu ostatnich 24 godzin w Norwegii odnotowano 11 825 zakażeń koronawirusem - to kolejny dzienny rekord nowych przypadków covid-19.