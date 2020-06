Zaufać poczcie, czy wybrać kuriera? Transport paczek do Norwegii

Zdarza się, że po znalezieniu pracy jak najszybciej chcemy się przeprowadzić. W natłoku spraw do załatwienia możemy zapomnieć o spakowaniu podstawowych rzeczy. Jak zadbać o to, by paczka nadana przez naszą rodzinę do nas trafiła? Czy można zaufać każdej firmie kurierskiej?

Może jednak poczta?

Poczta Polska realizuje przesyłki do niespełna 170 państw świata. Cena przesłania listu wiąże się z uiszczeniem opłaty od 5 do 59 złotych. W tej kategorii państwowa spółka obsługuje przesyłki ważące nie więcej niż 2 kilogramy. Cena zależy m.in. od tego, czy zdecydujemy się na opcję ekonomiczną, czy priorytetową. Nadanie paczki pocztowej wiąże się z opłatą od 56 do 221 złotych. W tej kategorii nasza przesyłka może ważyć do 20 kilogramów.



Maksymalna waga paczki z Norwegii do Polski również wynosi 20 kilogramów. Cennik Posten Norge waha się od 299 do 774 NOK. Należy pamiętać, że przesyłka nie może zawierać broni, amunicji, żywych zwierząt, wyrobów tytoniowych, towarów niebezpiecznych ani cennych, takich jak złoto, srebro, kamienie szlachetne, monety, banknoty lub papiery wartościowe. Zawartość nie może przekraczać 100 tys. NOK za paczkę.