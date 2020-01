Koniec nocy polarnej: Tromsø świętuje powrót słońca

Ze skrajności w skrajność

Na niektórych szerokościach geograficznych zimą panuje ciemność, ponieważ rozproszone promienie słońca znajdującego się stale pod linią horyzontu docierają do atmosfery w znikomych ilościach. Do opisania tego okresu Norwegowie stosują termin mørketid, który na dalekiej Północy może potrwać nawet pół roku. Najmroczniejszy okazuje się Svalbard – niektóre obszary archipelagu ciemności spowijają od października do lutego.



Rekompensuje je jednak całkiem szybkie przejście z wiecznej nocy do dnia polarnego. Podczas gdy po zimowej ciemności słońce pojawia się tam 16 lutego na parę minut, już dwa miesiące później, w połowie kwietnia w okolicach Longyerbyen rozpoczyna się tam okres, w którym słońce nie chowa się za horyzontem.