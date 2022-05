Kolejna fala oszustw telefonicznych. Telenor ostrzega: nie klikajcie w linki

W kwietniu firma telekomunikacyjna Telenor zablokowała 4,4 miliona fałszywych wiadomości tekstowych. Tym razem chodziło o MMS-y. Przedsiębiorstwo ostrzega przed klikaniem w linki dołączone do podejrzanych wiadomości.

Odbiorcy wiadomości są nakłaniani do klikania w otrzymane linki. Odsyłacz prowadzi do strony internetowej, która udaje Telenor i zachęca do pobrania fałszywej aplikacji mobilnej. Jeśli użytkownik się na to zdecyduje, zapewni hakerom dostęp do telefonu. Taki wirus może być trudny do usunięcia i często poskutkować wykasowaniem całej zawartości urządzenia.