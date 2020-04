Kierowcy, macie jeszcze miesiąc na zmianę opon: Statens wydłuża termin

W całej Norwegii, oprócz okręgów Nordland i Troms og Finnmark, opon z kolcami można używać od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po świętach wielkanocnych, który w 2020 wypada 13 kwietnia. W północnej części kraju fiordów termin na wymianę upływa 1 maja - i to właśnie tę datę dla całej Norwegii Statens ustanowił teraz jako ostateczny termin zmiany piggdekków na letnie ogumienie. Termin wymiany opon z kolcami został odroczony do 1 maja, informuje Zarząd Dróg:

Nie czekajcie do ostatniej chwili

Mimo że został jeszcze miesiąc, by zmienić opony, zarząd apeluje do kierowców, by nie zostawiali tego na ostatnią chwilę. - Zachęcamy kierowców do jak najszybszej wymiany opon z kolcami na letnie. Jednocześnie zdajemy sobie także sprawę, że w czasie epidemii koronawirusa może to stanowić problem - obowiązuje kwarantanna, warsztaty czy wulkanizacje są zamknięte lub działają krócej - skomentowała obecną sytuację Ingrid Heggebø ze Statens vegvesen, cytowana w komunikacie prasowym.