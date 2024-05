Kąpieliska w Oslo mogą być skażone po ulewach. Bakterie wywołują problemy jelitowe

Po ulewnych deszczach z początku tygodnia władze Oslo spodziewają się wysokiego poziomu bakterii jelitowych w fiordzie i służby rozpoczęły pobieranie próbek wody. Chociaż gmina odradziła pływanie przez 24 godziny po ulewach, ponieważ bakterie, głównie e.coli, mogą powodować wymioty i biegunkę, potencjalne zagrożenie nie powstrzymało amatorów kąpieli w plenerze.

Bardziej rozważni w podobnych sytuacjach nie decydują się na wskakiwanie do wody, tylko pływanie z głową ponad jej powierzchnią. Jeśli bakterie chorobotwórcze dostaną się bowiem do ust, mogą spowodować wymioty i biegunkę.

Ulewny deszcz po długim okresie suszy może nanosić do morza odchody zwierzęce z lądu, a także przeciążać systemy wodno-kanalizacyjne, przez co zanieczyszczone ścieki trafiają prosto do fiordu. Największy problem występuje w wewnętrznym basenie portowym, obejmującym popularne plaże Bjørvika i Sørenga, gdzie swoje ujścia mają rzeki Akerselva i Alnaelva.

Gmina Oslo prowadzi pomiary jakości wody w kąpieliskach od 2001 roku. Próbki pobiera się za pomocą drążka teleskopowego z butelką na końcu. Dzięki temu napełniane są one wodą do głębokości co najmniej pół metra z różnych kąpielisk. Następnie próbki są transportowane do laboratorium.