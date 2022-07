17 500 ton betonu i 155 metrów nad ziemią: w Halden powstał najwyższy budynek w Norwegii

Na zdjęciu: Halden i pierwsza (120-metrowa) wieża Nexans stojąca w Halden. /zdjęcie poglądowe, fot. Ellen Margrete Grong (snl.no; CC BY NC SA 3.0)+Chell Hill, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nexans, norweskie przedsiębiorstwo produkujące kable, zakończyło budowę największego budynku w kontynentalnej części Norwegii. W Halden (Viken) powstała 155-metrowa wieża, która umożliwi wytwarzanie wysokonapięciowych kabli podmorskich. Koszt inwestycji wyniósł ponad dwa miliardy koron.

Od położenia fundamentów do momentu osiągnięcia maksymalnej wysokości budowa trwała 69 dni. Wykonawca stosował technikę przesuwania szalunków w górę. W ten sposób wieża zyskiwała 2,5 metra dziennie. W trakcie trwania inwestycji zużyto 17,5 tys. ton betonu oraz 900 ton stali zbrojeniowej. Konstrukcja zostanie wykorzystana do wytwarzania wysokonapięciowych kabli podmorskich w izolacji z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości, informuje Nexans. Zapewni około 100 nowych miejsc pracy.



Po zakończeniu inwestycji, wnętrze budynku zostanie przystosowane do konstruowania kabli. Wokół niego powstanie także nowa fabryka. Ostateczny termin zakończenia prac przypada na przełomie 2023 i 2024 roku.