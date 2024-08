Jak norweski feniks z popiołów? Pierwsza podwodna restauracja w Europie dostała nowe życie

Restauracja Under, położona w najdalej na południe wysuniętym punkcie wybrzeża Norwegii, w Lindesnes, została ponownie otwarta tej wiosny z zupełnie nowym zespołem zarówno w kuchni, jak i na sali. Obiekt jest często uznawany za jeden z najbardziej spektakularnych przykładów architektury na świecie. Powrócił po zamknięciu pod koniec 2023 roku, gdy Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) wykryła tam naruszenia .

34-metrowy budynek schodzi do wody, przypominając zatopiony statek. Jadalnia położona jest 5,5 metra metra pod poziomem morza. Zaprojektowaną przez norweską firmę architektoniczną Snøhetta budowlę otwarto w 2019 roku. Restauracja zajmuje powierzchnię 495 metrów kwadratowych i może pomieścić 42 gości, co czyni ją największym na świecie podwodnym miejscem do jedzenia. Panoramiczne okno o grubości 26 cm oferuje widok na dno morskie.