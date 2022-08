I po rebrandingu. Nowa nazwa najważniejszej organizacji naftowo-gazowej w Norwegii

To już druga zmiana nazwy, pierwsza nastąpiła w 2012 - Norsk olje og gass zastąpiło Oljeindustriens landsforening. /zdjęcie poglądowe stock.adobe.com/standardowa/Kovalenko I

Już nie Norsk olje og gass, a Offshore Norge - tak teraz brzmi nazwa najważniejszej w Norwegii organizacji zrzeszającej firmy z branży naftowo-gazowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Zastąpiła poprzednią, wprowadzoną w 2012.

- Nowa nazwa w pełni oddaje zakres prowadzonej przez nas działalności, zarówno na morzu, jak i na lądzie - z dumą ogłasza Offshore Norge. Na początku sierpnia zakończono bowiem proces rebrandingu. Organizacja znana do niedawna jako Norsk olje og gass chciała, by nowa nazwa podkreślała wkład w rozwój zielonej energii i nowych gałęzi przemysłu. - Norwegia to kraj bardziej związany z energetyką niż z sektorem naftowo-gazowym - argumentowała w marcu decyzję o zmianie nazwy prezes zarządu Monica Bjørkmann.



Poniżej: Offshore Norge informuje o zakończeniu procesu rebrandingu.