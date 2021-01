Godzina policyjna w Norwegii: FHI wyjawia szczegóły surowych restrykcji

W ostatnich tygodniach norwescy komentatorzy życia publicznego zaczęli rozważać kwestię wprowadzenia godziny policyjnej. W połowie stycznia Camilla Stoltenberg – dyrektor generalny Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) – przyznała, że instytucje służby zdrowia dysponują dokumentem, który warunkuje wprowadzenie najsurowszej restrykcji. Raport powstał 11 grudnia.

Środek wątpliwy w świetle swobód obywatelskich

Camilla Stoltenberg przyznaje, że istnieje małe prawdopodobieństwo, by FHI zalecało norweskiemu rządowi wprowadzenie godziny policyjnej. Wynika to z wątpliwych korzyści restrykcji oraz faktu, że uderza ona w wolności obywatelskie. Dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego przyznaje jednak, że warto poddać ten pomysł konsultacjom i przygotować go jako plan awaryjny.