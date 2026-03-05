Strona korzysta z plików cookies

Gdy miłość się kończy, a pies zostaje. Co ze zwierzętami po rozpadzie związku w Norwegii?

We współpracy z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

05 marca 2026 08:00

Gdy miłość się kończy, a pies zostaje. Co ze zwierzętami po rozpadzie związku w Norwegii?

Gdy miłość się kończy, a pies zostaje. MojaNorwegia

Rozstanie czy rozwód to zawsze trudny moment. Dzielimy mieszkanie, samochód, oszczędności. A co z kimś, kto nie mówi ludzkim głosem, ale często był najwierniejszym „świadkiem” całego związku?
Pies. Kot. Koń. Czasem nawet kilka zwierząt.
Dla wielu par to temat równie emocjonalny jak ustalanie miejsca zamieszkania dzieci — choć prawo patrzy na to w zupełnie inny sposób.

Zwierzę w świetle prawa: emocje kontra przepisy

W Norwegii zwierzęta co do zasady traktowane są jako składnik majątku. Oznacza to, że przy podziale majątku po rozwodzie podlegają takim samym zasadom jak inne rzeczy nabyte w trakcie małżeństwa lub związku.
Może to brzmieć surowo, ale wynika z konstrukcji prawa majątkowego. W sprawach rozwodowych sąd nie orzeka o „opiece nad zwierzęciem” w taki sam sposób, jak w przypadku dzieci. Z formalnego punktu widzenia chodzi o ustalenie, kto jest właścicielem zwierzęcia.

W praktyce często spotykamy się z sytuacją, w której zwierzę traktowane jest przez rodzinę jak pełnoprawny jej członek. Jednak z punktu widzenia prawa rodzinnego przy rozwodzie zwierzę pozostaje elementem majątku, który musi zostać rozliczony między stronami.~Tomasz Nierzwicki, advokat w kancelarii Advokat Nierzwicki & Bluszko AS

Nie oznacza to jednak, że dobro zwierzęcia całkowicie znika z pola widzenia. Norweskie przepisy dotyczące ochrony zwierząt podkreślają ich dobrostan, a w praktyce prawniczej coraz częściej bierze się pod uwagę także realne warunki życia zwierzęcia.

Kto zatrzyma psa, kota lub konia?

W praktyce podczas podziału majątku analizuje się różne okoliczności, między innymi:
  • kto faktycznie zajmował się zwierzęciem na co dzień
  • kto ponosił koszty utrzymania i leczenia
  • kto ma lepsze warunki mieszkaniowe i czas na opiekę
  • z kim zwierzę jest bardziej związane

W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie między stronami. Jeśli jednak nie jest to możliwe, kwestia zwierzęcia może stać się elementem podziału majątku w postępowaniu rozwodowym.~dodaje advokat Tomasz Nierzwicki.

Zwierzę kupione przed ślubem

Jeżeli zwierzę należało do jednej osoby jeszcze przed zawarciem małżeństwa, może być traktowane jako majątek osobisty. W praktyce jednak sytuacja bywa bardziej złożona.
Jeśli przez lata obie strony wspólnie finansowały utrzymanie zwierzęcia, opiekę weterynaryjną czy treningi, druga osoba może argumentować, że zwierzę w pewnym stopniu stało się częścią wspólnego majątku.
Takie sytuacje często wymagają indywidualnej analizy prawnej.

Konie i zwierzęta o dużej wartości

Szczególnym przypadkiem są konie. W przeciwieństwie do psów czy kotów mogą mieć one bardzo wysoką wartość finansową. Dochodzą też koszty stajni, treningów, zawodów czy hodowli.
W takich sprawach zwierzę bywa jednocześnie:
  • dobrem emocjonalnym
  • oraz składnikiem majątku o konkretnej wartości ekonomicznej
Dlatego podział może wymagać wyceny i bardziej szczegółowej analizy.

Czy możliwa jest wspólna opieka nad zwierzęciem?

Prawo nie reguluje formalnie „opieki naprzemiennej” nad zwierzęciem. Strony mogą jednak zawrzeć prywatne porozumienie, w którym ustalą np. podział czasu czy kosztów utrzymania.

Czasem strony decydują się na rozwiązania podobne do opieki naprzemiennej nad zwierzęciem. W praktyce jednak najważniejsze jest, aby ustalenia były realistyczne i możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie.~podkreśla Tomasz Nierzwicki, advokat i partner w kancelarii Advokat Nierzwicki & Bluszko AS.

Kto zatrzyma pupila po rozstaniu?

Kto zatrzyma pupila po rozstaniu?MojaNorwegia

Emocje często większe niż przy podziale rzeczy

Adwokaci zajmujący się sprawami rodzinnymi podkreślają, że spory o zwierzęta potrafią być jednymi z najbardziej emocjonalnych elementów rozstania.
Zdarza się, że jedna ze stron zatrzymuje zwierzę bez zgody drugiej, pojawiają się konflikty przy odbiorze pupila, a sprawa trafia do sądu jako część większego sporu majątkowego.
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w rodzinie są dzieci. Zwierzę często stanowi dla nich ważne źródło stabilności w czasie rozpadu związku.
O samym przebiegu rozwodu w Norwegii szerzej pisaliśmy w poradniku: „Rozwód w Norwegii krok po kroku – poradnik dla Polaków”.
Przeczytaj również „Rozwód w Norwegii krok po kroku – poradnik dla Polaków”
Jeśli natomiast w sprawie pojawia się wątek sporu między rodzicami lub wyjazdu dziecka między krajami, warto przeczytać także artykuł: „Wyjazd dziecka z Polski do Norwegii bez zgody drugiego rodzica – konsekwencje prawne”.
Przeczytaj również „Wyjazd dziecka z Polski do Norwegii bez zgody drugiego rodzica – konsekwencje prawne”

Jak się przygotować – kilka praktycznych wskazówek

Jeśli w związku są zwierzęta, warto pomyśleć o kilku rzeczach wcześniej:
Rozmowa i porozumienie Najwięcej spraw udaje się rozwiązać polubownie.
Spisanie ustaleń Można ustalić, kto przejmuje zwierzę, kto pokrywa koszty utrzymania oraz czy druga osoba będzie mogła utrzymywać kontakt z pupilem.
Dokumentowanie opieki Paragony weterynaryjne, umowy stajenne czy rejestracja zwierzęcia mogą mieć znaczenie przy ewentualnym sporze.
Konsultacja z prawnikiem Każda sytuacja jest inna — szczególnie gdy w grę wchodzą dzieci, przeprowadzki lub element międzynarodowy.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii?

Rozwód, separacja czy podział majątku w Norwegii często wyglądają inaczej niż w Polsce. Różnice dotyczą nie tylko samej procedury rozwodowej, ale także zasad podziału wspólnego majątku, ustalania opieki nad dziećmi czy nawet sporów dotyczących zwierząt, które dla wielu rodzin są ważną częścią życia.
Norweskie prawo w dużej mierze opiera się na samodzielnych ustaleniach między stronami. Jeśli jednak pojawia się konflikt – o majątek, miejsce zamieszkania dzieci czy opiekę nad psem, kotem lub innym zwierzęciem – brak wiedzy o lokalnych przepisach może prowadzić do niepotrzebnych problemów i kosztownych sporów.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące rozwodu, podziału majątku lub sytuacji prawnej związanej z opieką nad zwierzęciem po rozstaniu:
Skontaktuj się z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS.
Kancelaria specjalizuje się w pomocy Polakom mieszkającym w Norwegii w sprawach rodzinnych i majątkowych. Łączy znajomość norweskiego systemu prawnego z rozumieniem realiów i potrzeb polskich klientów.
Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i upewnić się, że Twoje prawa są odpowiednio zabezpieczone.
Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko ASAdvokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS
Pomoc prawna dla Polaków w Norwegii. Profesjonalna obsługa.
reklama

