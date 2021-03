Feriepenger na podstawie zasiłku dla bezrobotnych: w tym roku dodatek urlopowy z wyjątkami

26 marca rząd przedstawił Stortingowi propozycję wypłaty dodatku urlopowego obliczanego od zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek ma zapewnić feriepenger osobom, które nie zarabiały, przebywając na permitteringu w 2020 roku.

Feriepenger to wynagrodzenie, które podczas urlopu ma zastąpić zwykłą pensję. Prawo do wypłaty pieniędzy wypracowuje się w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, a podstawą do wyliczania dodatku wakacyjnego jest dochód brutto z tego okresu, jak również forma zatrudnienia i wiek pracownika. W skład dochodów mogą zaliczać się także niektóre świadczenia socjalne, takie jak zasiłek chorobowy czy rodzicielski.