Dziś dzień wielkiej wymiany prezentów. O tych zasadach trzeba pamiętać

Mimo że przedświąteczne szaleństwo zakupowe już się skończyło, nie oznacza to, że norweskie sklepy będą teraz świecić pustkami – 27 grudnia tłumy Norwegów napływają bowiem do centrów handlowych, aby wymienić nietrafione prezenty.

Mimo że przepisy nie regulują tej kwestii, to wiele punktów handlowych w okolicy Bożego Narodzenia idzie na rękę klientom i zgadza się na oddanie niechcianych podarunków. Trzeba pamiętać jednak o kilku zasadach i terminach, które pozwolą nam bez problemów wymienić niepotrzebne produkty.

Zwracanie lub wymiana nietrafionych prezentów to w Norwegii niemal tradycja – aż 38 proc. mieszkańców kraju fiordów przyznało w zeszłorocznej ankiecie norweskiej Rady Konsumentów (Forbrukerrådet), że w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło im się oddać niechciane podarunki. Zdecydowanie większe niezadowolenie z otrzymanych podarunków wykazywały osoby między 18 a 44 rokiem życia, podczas gdy do najbardziej usatysfakcjonowanych zaliczają się Norwegowie powyżej 60 roku życia.

Potrzebny będzie kwitek

Aby mieć pewność, że uda nam się zwrócić niechciany prezent, trzeba mieć ze sobą tzw. kartę wymiany (byttelapp), czyli rodzaj paragonu wydawanego w sklepie w momencie zakupu i upoważniającego do wymiany prezentu w określonym terminie.



W okresie świąt Bożego Narodzenia wiele sklepów ma jednak nieco mniej restrykcyjne zasady wymiany lub zwrotu towarów, dlatego brak byttelapp nie przekreśla ostatecznie szansy na oddanie niechcianych podarunków.



Norweska Rada Konsumentów radzi jednak, by nie liczyć na łut szczęścia i nie zwlekać z wymianą prezentów do ostatniej chwili. Oprócz zabrania ze sobą karty wymiany warto pamiętać też o oryginalnym opakowaniu produktu – sklepy mogą iść nam na rękę i przyjąć niechciany prezent, a nawet wydłużyć czas zwrotu towaru, jednak produkt zawsze musi być w nienaruszonym stanie.