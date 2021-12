Armia Zbawienia kwestuje od 120 lat: ze świątecznej pomocy skorzysta ponad 15 tys. rodzin

Wyznanie, ruch i organizacja społeczna – tak w kilku słowach scharakteryzować można Armię Zbawienia. Aktywiści od 1901 roku biorą udział w Julegryta, czyli świątecznej zbiórce pieniędzy. Środki przeznaczone są na wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców kraju fiordów.

– Świąteczna zbiórka to wyciągnięcie pomocnej dłoni do tysięcy osób – komentuje 121. edycję Julegryta Geir Smith-Solevåg z Armii Zbawienia. Jak informuje organizacja, w tym roku pomoc była szczególnie potrzebna. Wolontariusze wskazują, że tysiące mieszkańców Norwegii zmagają się z problemami wynikającymi z pandemii oraz z podwyżkami cen: żywności, prądu i benzyny. Dodają też, że na niektórych ciąży presja psychologiczna, wynikająca z braku możliwości godnego przeżywania świąt. – Droga do kryzysu psychicznego i finansowego jest krótka – podsumowują.

Zbiórka wspiera kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych

Jak wynika z danych Centralnego Urzędu Statystycznego (SSB), w Norwegii 115 tys. dzieci żyje w rodzinach o utrzymujących się niskich dochodach. Działania Armii Zbawienia kierowane są między innymi do nich. – Przychodzą do nas rodziny, które nie mają możliwości wręczenia swoim dzieciom prezentów świątecznych i kupienia ciepłych ubrań, ponieważ znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na wyższe ceny żywności, prądu i benzyny. To są ludzie, którzy niekoniecznie mieli takie problemy przed pandemią koronawirusa. Prowadzi to do przeciążenia psychicznego wielu osób, ponieważ wstydzą się prosić o pomoc. Stracili nadzieję i nie widzą innego sposobu niż kontakt z Armią Zbawienia – opowiada Geir Smith-Solevåg.