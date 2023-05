Dziś Dzień Konstytucji. Tak będą wyglądać w Oslo obchody 17 maja

17 maja mieszkańcy Norwegii świętują najważniejszy dzień w roku zgodnie - dziś wypada Grunnlovsdagen, czyli rocznica podpisania w 1814 roku w Eidsvoll norweskiej konstytucji.

- O godzinie 10 spod twierdzy Akershus wyruszy uroczysty pochód dzieci - uczniowie będą maszerować ok. 3,5 godz. - do godz. 13.30, kiedy parada zakończy się na Rådhusplassen.

Ok. 10.15 pochód zatrzymuje się przed budynkiem parlamentu, a o 10.30 przed Pałacem Królewskim, skąd z balkonu pozdrawia maszerujących rodzina królewska. Jak 16 maja poinformował pałac, w obchodach weźmie udział również król Harald, który ostatnio trafił do szpitala z powodu infekcji. - Król jest już zdrowy - głosi oficjalny komunikat.

Więcej: Harald V wraca do zdrowia

W tym roku na balkonie Pałacu zabraknie jednak księżniczki Ingrid Alexandry, która tego dnia świętuje ukończenie szkoły - dołączyła do tegorocznego grona “russów’.

W 1814, po niemal 400 latach duńskich rządów na własnym terytorium, Norwegia zawiązała unię personalną ze Szwecją. Ostateczną suwerenność Norwegia odzyskała jednak dopiero w 1905 roku. Wówczas została zniesiona unia ze Szwecją. Niemniej jednak norweski grunnlovsdagen obchodzony jest na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 17 maja 1814 roku. W 1814 roku w Eidsvoll spotkało się 120 reprezentantów urzędników miast, prowincji i jednostek wojskowych, by wspólnie stworzyć Konstytucję. Zgromadzenie Konstytucyjne uchwaliło ją ostatecznie 16 maja, a podpisało – 17 maja 1814 roku. Opracowaną wówczas Konstytucję uważa się za jedną z najbardziej liberalnych w tamtych czasach na świecie. Wiele z poruszonych w niej tematów jest nadal aktualnych i stanowi wyzwanie w kategoriach takich jak prawa człowieka, równość czy demokracja. Norwegowie, tworząc Konstytucję, inspirowali się Deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki i Francuską Konstytucją. Swój dokument oparli na trzech zasadach: podziału władzy, ochrony praw obywatelskich i suwerenności narodu. Jednym z jej postanowień było wprowadzenie ograniczonej i dziedzicznej monarchii, w której król sprawuje swoją władzę przez rząd, a parlament (Storting) ustanawia prawo i przydziela fundusze. Storting po raz pierwszy Święto 17 Maja obchodził w 1836 roku, a pierwszy pochód z udziałem dzieci miał miejsce w 1870 r. Od 1906 r. tego dnia Rodzina Królewska gromadzi się corocznie na balkonie Pałacu Królewskiego w centrum Oslo, aby machać do osób maszerujących w pochodzie.

Norwegowie nazywają 17 maja syttende mai, søttende mai, nasjonaldagen (Święto Państwowe) lub grunnlovsdagen (Dzień Konstytucji). Tradycyjną praktyką w rocznicę podpisania Konstytucji jest wywieszanie w oknach norweskich flag oraz dekorowanie przestrzeni publicznej zielonymi gałązkami. Mieszkańcy chętnie ubierają się w tradycyjne stroje ludowe – bunady, inni do odświętnych ubrań przypinają czerwono-biało-niebieskie wstążki i kotyliony lub plakietki z flagą.

Jak przygotować się na święto?

Obchody 17 Maja w Norwegii należą do naprawdę ciekawych doświadczeń. Szykując się na spędzenie tego dnia po raz pierwszy, warto mieć na uwadze kilka przydatnych wskazówek.



Wstań wcześnie

Obchody w Norwegii rozpoczynają się wcześnie – błędem byłoby „zaspać” na poranne uroczystości. Tego dnia należy więc zapomnieć o długim wylegiwaniu się w łóżku.



Weź ze sobą flagę

Norweska flaga jest bardzo istotną częścią obchodów, a świąteczny zestaw jest bez niej niepełny. Nie ma jednak powodów do obaw – jeśli zapomnimy kupić ją odpowiednio wcześniej, 17 Maja będzie można znaleźć ją niemal wszędzie – od lokalnych supermarketów do sklepów dyskontowych.