Król Norwegii Harald V wraca do zdrowia, poinformował Pałac Królewski. Monarcha do końca tygodnia przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Król Norwegii 8 maja trafił do szpitala z powodu infekcji. Jego stan lekarze określili jako stabilny, a dwa dni później Pałac Królewski opublikował komunikat, w którym informuje, że monarcha wraca do zdrowia - do końca tygodnia pozostanie na zwolnieniu lekarskim.



Następca tronu książę Haakon w rozmowie z serwisem NRK powiedział, że na razie nie wiadomo, czy król Harald weźmie udział w obchodach Dnia Konstytucji. - Nie wiemy, czy król powróci na pałacowy balkon 17 maja, ale ma nadzieję, że będzie na tyle zdrowy, aby to zrobić - powiedział.



Harald V w lutym skończył 86 lat, na norweskim tronie zasiada od 1991 roku. W ostatnich latach z powodu kłopotów zdrowotnych król zrezygnował z większości obowiązków, które nakłada na niego funkcja reprezentacyjna urzędu. W większości spraw – m.in. przy okazji delegacji zagranicznych – zastępuje go książe koronny Haakon.