Dzień Sprzątania Miasta: jutro porządki w całym kraju

Jutro każdy chętny może przystąpić do porządków w swoim mieście. Hold Norge Rent rozdaje darmowe “pakiety” do sprzątania dla wolontariuszy - rękawice i worki na śmieci. Można sprzątać na własną rękę lub przyłączyć się do jakiejś grupy. Np. wolontariusze w Oslo utworzyli wydarzenie na Facebooku - informują tam m.in., jaka trasą przebiegać będzie sprzątanie.Wolontariusze mogą zacząć porządki tam, gdzie uznają, że są one potrzebne, jednak należy mieć na uwadze, żeby z wybranej lokalizacji łatwo było potem zabrać odpady. Stowarzyszenie prosi też, by szanować czyjąś własność prywatną. Oprócz tego, jak podkreśla Hold Norge Rent, na pewne obszary lepiej nie wkraczać z akcją porządkowania. W maju rozpoczyna się sezon lęgowy i ważne jest, aby wolontariusze w trakcie sprzątania nie przeszkadzali ptakom.