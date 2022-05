Mandat za odmowę udziału w dugnadzie?

Trwa czas wiosennych porządków, więc wiele spółdzielni mieszkaniowych organizuje tzw. dugnady, w ramach których odbywa się np. sprzątanie osiedla. Niektóre za odmowę udziału nakładają nawet kary finansowe.

Dugnad to ważny element codzienności w Norwegii. Tzw. czyn społeczny, w ramach którego odbywa się np. sprzątanie osiedla czy pomoc sąsiedzka. Wiosną spółdzielnie mieszkaniowe często organizują tego typu prace polegające na uprzątnięciu terenów zewnętrznych lub pracach konserwacyjnych. Dugnad ma być także dobrą okazją dla lokalnych mieszkańców, by poznać się i zintegrować.



Nie wszyscy, z różnych powodów, chcą jednak brać udział w teoretycznie dobrowolnych pracach czy integrować się na siłę. Doszło więc do sytuacji, gdy niektóre spółdzielnie nakładały kary finansowe na osoby nieuczestniczące w dugnadzie. - To może być postrzegane jako niesprawiedliwe, że jedni siedzą w domu, podczas gdy inni pracują dla dobra społeczności, zwłaszcza jeśli mieszkaniec jest nieobecny bez uzasadnionego powodu. Dlatego też może być kuszące, aby [spółdzielnia - przyp. red.] wprowadziła środki motywujące do wzięcia udziału w wolontariackich pracach - mówi cytowany w komunikacie prasowym Line CB Bjerkek, prawnik w NBBL, organizacji zrzeszającej spółdzielnie mieszkaniowe w Norwegii.